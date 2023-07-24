勞動部今(24)日公布最新無薪假統計，事業單位計625家，實施人數1萬575人，本次家數增加47家，人數增加660人，其中製造業高達8421人，占比達8成。勞動部表示，製造業目前仍受海外接單情況影響，整體製造業狀態須持續觀察。

勞動部今日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計625家，實施人數1萬575人，較上期7月17日公布實施家數578家，實施人數9915人，本次增加47家及660人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數為為3個月(含)以下。

勞動部勞動條件及就業平等司工時科長李思嫺表示，這次增加人數仍以製造業為主，不過這次增加的家數都是小型業者，每家人數都未超過百人，製造業當中金屬機電工業增加較多，目前實施人數4937人，其次依序為批發零售業、旅行社等。

李思嫺分析，製造業仍受國際訂單不穩影響，批發及零售業都是小型企業，以五金、電腦、電器業、汽機車零組件銷售等，旅行社因暑假為旅遊旺季，受到的影響較小。