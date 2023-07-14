新冠肺炎從2019年開始，我國也深受衝擊，並曾在2021年實施「三級警戒」，包括全面禁止餐廳內用，依勞安所研究指出，受到三級警戒影響，對密集接觸型產業如住宿業、餐飲業等服務影響較大，且因從業人員以女性居多，在疫情期間，從事服務業的女生較男性受到更多衝擊。

據研究指出，在2020年疫情開始時，就開始衝擊服務業，以住宿餐飲業為例，2020年5月投保人數較2019年12月下降3.76％、為疫情最低點，第二個低點為2021年7月的三級警戒、較2021年5月減少2.86％。

勞安所勞動市場研究組助理研究員高慧珠表示，也發現由於疫情期間，台灣製造業依舊蓬勃發展，因此發現部分勞工稱因行業不穩定，會至其他穩定的如製造業行業，考量點主要為薪資及穩定性。

勞安所組長林詩騰提及，雖然三級警戒期間影響如住宿及餐飲業、批發及零售業等密集服務業甚大，但由於台灣疫情管控相對國外好，因此雖有衝擊勞動力參與率、但影響相對較小，且時間也相對較短。