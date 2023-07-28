杜蘇芮颱風造成多縣市災情，勞動部宣布自即日起啟動天災臨工措施，將依地方政府需求提供臨時工作名額，以協助災區民眾清理家園。本次臨工措施預定以1個月為期，提供每人最高150小時上工時數，每小時176元，合計最高補助2萬6400元。

勞動部表示，杜蘇芮颱風造成花東等部分地區災情，災區民眾面對受創家園進行重建工作，政府均予全力協助。依據「勞動部辦理天然災害災後就業服務作業要點」規定，啟動杜蘇芮颱風災後重建臨工措施，勞動力發展署所屬各分署已積極協助地方政府或非營利團體等用人單位提出家園重建計畫，將提供臨工機會協助災後重建工作。勞動部表示，本次臨工措施預定以1個月為期，每名上工人員最高上工時數150小時，每小時補助176元津貼，每人最高可領2萬6400元，並補助用人單位進用上工人員勞健保費用，每人每月約補助3600元。

有意投入災區重建工作的受災待業勞工（設籍於災區、居住於災區或受僱於災區事業單位因受災而失業者），可以檢附證件、設籍或居住災區證明及無工作切結書等，向勞動力發展署各分署及各直轄市政府所設就業服務據點（就業中心、就業服務站、臺）辦理求職登記及接受推介，就業服務人員會儘速協助推介至適合的臨工計畫。