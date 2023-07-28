台經院指出，放眼國際情勢，歐美及中國製造業採購經理人指數（PMI）指標皆下滑，並落在衰退區間，顯示全球消費動能依然疲弱，影響全球製造業表現。

國內方面，台經院說明，全球需求疲弱及基期偏高，使得製造業出口、外銷訂單及生產等指標年減幅擴大，進而拖累原物料投入面等指標；不過國內股市受惠美國聯準會暫緩升息，以及AI應用議題帶動相關科技類股表現，台股價量齊揚，推升經營環境面指標。

基於上述因素，6月製造業景氣信號值由5月修正後的9.81分，增加0.36分至6月的10.17分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

展望未來，台經院指出，近期台積電法說會再次下修今年營收表現，顯示當前雖有AI浪潮帶動部分產品需求回溫，仍不足以抵銷全球不景氣及庫存過多帶來的需求疲軟；由於供應鏈庫存去化調整速度拉長，加上服務類價格具有僵固性，全球核心通膨壓力尚未趨緩。

台經院接著指出，通膨壓力尚在，加上歐美仍處高利率環境，使得歐美廠商在終端消費市場未見起色前，拉貨維持保守。

中國因素也是牽動全球經濟發展的重要關鍵，台經院表示，中國經濟仍處「內外皆冷」，而近期美中科技戰升溫，尤其是美國對中國半導體產業發展環節的合圍打擊之勢成形，中國也祭出反制，美中矛盾勢必增加，不利下半年中國經濟表現。

台經院認為，除了產業去化庫存速度問題，國際情勢變化也將牽動著台灣製造業表現，必須審慎關注。