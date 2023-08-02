長聖7月營收6,060萬元，月成長5.8%、年成長7.2%，連7個月正成長，前7月營收33,743萬元，創下歷年新高。黃文良總經理指出，長聖在生技領域擁有三大技術新藥平台，並運用特管辦法的雙軌營運策略，其中細胞委託製造方面表現傑出，不僅在核准項目數量、核准件數量、病患採用數量方面領先，與合作醫院也建立了指標地位。

長聖業外轉投資新藥公司育世博(Acepodia)，目前持有該公司7,338張股份，預計8月上旬登錄興櫃市場，也對長聖有正面的助挹。

而在新藥開發方面，長聖在細胞產品領域進行了多項臨床試驗計劃，尤其在異體細胞新藥領域，CAR001(CAR-T) 申請治療晚期復發/難治性實體腫瘤的Phase I/IIa新藥臨床試驗，其適應症有肺癌、乳癌、惡性腦癌與大腸直腸癌，一旦獲得核准，長聖將成為亞洲第一家自行開發並以AI技術研發CAR-T具有可異體(Off-the-Shelf)並以HLA-G為標靶治療實體腫瘤能力的生技公司。

異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)的適應症包含治療急性心肌梗塞、多發性硬化症、急性缺血性腦中風等等，其中急性心肌梗塞是UMSC01臨床進展最快的適應症，已獲得USFDA及TFDA的核准進入臨床二A期試驗，使長聖成為國內第一家以急性心肌梗塞領域進展最快的再生醫療業者。其他同樣已獲USFDA及TFDA 以UMSC01同意治療多發性硬化症的臨床一期/二A期試驗，已於今年7月啟動收案、急性缺血性腦中風一期臨床試驗也已進入最後一階段Cohort 3臨床試驗的驗證階段。