穎崴表示，7月營收「雙降」逾3成，主因卡努颱風來襲使高雄總部在7月27、28日停班，導致出貨遞延，客供料延遲亦影響預估出貨量。同時，去年第二季中國大陸受疫情影響，出過遞延至下半年，亦墊高去年同期比較基期。
展望後市，綜觀全球景氣仍走弱，消費電子終端市場需求續疲，影響庫存消化周期較預期延長，第三季市況恐旺季不旺，然而部分通路庫存已逐漸恢復至健康水位。對此，穎崴審慎應對，除致力維持全產品線出貨穩定外，同時亦為新品測試做準備。
半導體測試介面廠穎崴(6515)公布2023年7月自結合併營收2.46億元，較6月3.8億元減少達30.38％、較去年同期4.23億元減少達37.53％。不過，累計前7月合併營收22.89億元，仍較去年同期22.81億元微增0.35％，續創同期新高。
穎崴表示，7月營收「雙降」逾3成，主因卡努颱風來襲使高雄總部在7月27、28日停班，導致出貨遞延，客供料延遲亦影響預估出貨量。同時，去年第二季中國大陸受疫情影響，出過遞延至下半年，亦墊高去年同期比較基期。
展望後市，綜觀全球景氣仍走弱，消費電子終端市場需求續疲，影響庫存消化周期較預期延長，第三季市況恐旺季不旺，然而部分通路庫存已逐漸恢復至健康水位。對此，穎崴審慎應對，除致力維持全產品線出貨穩定外，同時亦為新品測試做準備。
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