屏東縣政府20日在滿州鄉九棚社區活動中心舊址，舉辦「八瑤灣旅遊資訊站」動土。(屏縣府提供)

有著台版神秘「51區」的中科院九鵬基地旁，屏東縣政府20日在滿州鄉九棚社區活動中心舊址，舉辦「八瑤灣(九棚)旅遊資訊站」動土典禮，預計今年12月底完工，未來將打造成深具當地特色，並結合遊客中心功能及餐桌服務的多功能場域，成為旅客認識滿州的重要導覽點。

屏東縣長周春米表示，落山風風景特定區是全國第一個縣級劃定的風景區，範圍涵蓋車城、牡丹及滿州3個鄉鎮，感謝交通部觀光局核定1億5000萬元補助經費，再加上縣府自籌5388萬元，總經費2億388萬元。

其中7170萬元用於興建此次旅遊資訊站，興建主體為地上一層，總樓地板面積525.16平方公尺、將近160坪的旅遊資訊站，室內規畫有資訊站、販售區、用餐休憩區與廚房及廁所等設施。

周春米指出，感謝前縣長潘孟安大刀闊斧全盤規畫，她上任後串聯整合更多資源、投入更多建設，位在屏東南端東海岸的滿州鄉處處充滿驚奇，南仁湖原始風貌如遺落人間的仙境，九棚更有台灣難得一見的沙漠景觀，還有海岸奇景的佳樂水，恆春半島每年湧入近800萬旅客，未來滿州鄉將是重要中繼站，希望結合生態環境、產業及培訓在地人的導覽解說，打造具特色的「地方創生」觀光旅遊的風潮。