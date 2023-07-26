中颱杜蘇芮來勢洶洶，首當其衝的恆春半島26日午後風雨漸強，恆春鎮、車城鄉都陸續傳有路樹倒塌，所幸無人受傷。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，首當其衝的恆春半島26日午後風雨漸強，滿州鄉長樂村10戶住家進行預防性撤離，目前正由警消協助疏散至滿州國中安置。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，首當其衝的恆春半島26日午後風雨漸強，滿州鄉長樂村10戶住家進行預防性撤離，目前正由警消協助疏散至滿州國中安置。（屏東消防局提供／謝佳潾屏東傳真）

中颱杜蘇芮來勢洶洶，首當其衝的恆春半島26日午後風雨漸強，恆春鎮、車城鄉都陸續傳有路樹倒塌，所幸無人受傷，另考量山區雨勢漸強，滿州鄉長樂村10戶住家也進行預防性撤離，目前正由警消協助疏散至滿州國中安置。

根據中央氣象局資料顯示，中颱杜蘇芮26日下午3時中心位置在鵝鑾鼻的南方約280公里海面上，以每小時12轉16公里速度，向西北進行，最接近台灣時會維持中颱強度，暴風圈預估在午後會觸碰恆春半島。

恆春半島在26日午後風雨漸強，恆春鎮、車城鄉都陸續傳有路樹倒塌，屏東消防局指出，恆春鎮龍泉路198巷有路樹倒塌，現場樹木倒壓電信線路，所幸未碰觸台電線路，但仍請台電先行修剪，修剪後的樹枝由公所派員清除，另車城國小仁愛路旁也有樹倒了。

此外，因考量山區雨勢漸強，滿州鄉公所稍早請求縣府協助，針對長樂村14、15、16鄰約10戶住家，進行預防性撤離，目前正由警消協助將該10住戶疏散至滿州國中安置。

另外，第四作戰區轄屬陸軍機步第三三三旅，也已至屏東縣林邊鄉公所，協助林邊居民堆置沙包作業，以保障民眾生命財產安全。