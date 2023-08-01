美國華盛頓州的野火失控，北上跨越邊境燒向加拿大，迫使有近7000居民的小鎮奧索尤斯（Osoyoos）緊急撤離700戶，並進入緊急狀態。一對夫妻表示，原本傍晚天氣還相當宜人、一切正常，吃完晚餐後就看見不遠處的山上燒了一片，深夜時就收到準備撤離通知，眼睜睜看著猛火吞噬山林，野火蔓延的速度之快，讓他們飽受驚嚇。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報導，美國華盛頓州北部奧卡諾根郡（Okanogan）7月29日爆發野火，受風勢影響，這場被命名為「鷹崖」（Eagle Bluff）的野火很快就向北越界燒向加拿大，迫使加拿大西部卑詩省（British Columbia）的奧索尤斯小鎮當晚即緊急疏散超過700戶居民，截至昨（31）日，當地疏散居民已下降至192戶，不過仍有超過2000戶已被要求待命，一旦情況惡化，將必須隨時撤離。
29日原本是加拿大威爾斯（Walter Wells）夫妻的浪漫夜晚，因為卑詩省其他地方都受野火波及，所以他們選擇到奧索尤斯慶祝25周年結婚紀念，「奧索尤斯沒有，我們以為很安全」。
威爾斯說，野火蔓延的速度之快，最讓他害怕。他回憶，當天傍晚他與妻子在度假村的泳池邊閒逛，當時一切都很棒，一陣強勁的南風吹來，舒適宜人。但是晚餐後卻變了調，當他們用完餐、在戶外散步時，抬頭一看竟看到小鎮南方的山上出現一條巨大的橘色線，「風在吹，野火燒向奧索尤斯，樹在爆炸起火」。
晚間10時30分，威爾斯夫婦返回飯店時，「野火已在我們上方肆虐」。他們後續才知道，這是從美國越境、燒向加拿大的野火。威爾斯夫妻在晚間11時30分收到準備撤離警報，他們徹夜未眠，收拾好行李，眼睜睜看著「兇猛」火勢吞噬山丘，隨時準備撤離。遭野火蔓延的山丘距離小鎮中心僅幾公里遠。
奧索尤斯鎮也隨即宣布進入緊急狀態，緊急狀態令將持續生效至8月5日。
儘管「鷹崖」野火起源於美國，不過華盛頓州尚未疏散任何居民，奧卡諾根郡至少有3棟建築被燒毀，部分區域接獲「準備好撤離」的第二級疏散通知。
至今「鷹崖」野火已燒毀超過1萬英畝土地，其中加拿大佔3500英畝，預計本周該區域的風勢會減弱，將有助於消防員控制火勢。
目前美國西部一共有64處大型野火在9個州蔓延，今年以來野火已在全美燒盡110萬英畝土地，遠低於2022年的570萬英畝，不過8月太平洋沿岸西北地帶的多數地區將又乾又熱，預計將加快野火延燒的範圍。
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