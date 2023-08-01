「鷹崖」（Eagle Bluff）野火從美國燒進加拿大，迫使加國小鎮奧索尤斯（Osoyoos）7月29日緊急撤離700戶。

美國華盛頓州的野火失控，北上跨越邊境燒向加拿大，迫使有近7000居民的小鎮奧索尤斯（Osoyoos）緊急撤離700戶，並進入緊急狀態。一對夫妻表示，原本傍晚天氣還相當宜人、一切正常，吃完晚餐後就看見不遠處的山上燒了一片，深夜時就收到準備撤離通知，眼睜睜看著猛火吞噬山林，野火蔓延的速度之快，讓他們飽受驚嚇。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《溫哥華太陽報》（Vancouver Sun）報導，美國華盛頓州北部奧卡諾根郡（Okanogan）7月29日爆發野火，受風勢影響，這場被命名為「鷹崖」（Eagle Bluff）的野火很快就向北越界燒向加拿大，迫使加拿大西部卑詩省（British Columbia）的奧索尤斯小鎮當晚即緊急疏散超過700戶居民，截至昨（31）日，當地疏散居民已下降至192戶，不過仍有超過2000戶已被要求待命，一旦情況惡化，將必須隨時撤離。

An evacuation order for the Canadian town of Osoyoos and its surrounding district in the province of British Columbia was issued due to an out-of-control wildfire that has crossed the border from the US state of Washington https://t.co/XTg6bH3R0n pic.twitter.com/cJSeGeRi6U — Reuters (@Reuters) July 31, 2023

29日原本是加拿大威爾斯（Walter Wells）夫妻的浪漫夜晚，因為卑詩省其他地方都受野火波及，所以他們選擇到奧索尤斯慶祝25周年結婚紀念，「奧索尤斯沒有，我們以為很安全」。

威爾斯說，野火蔓延的速度之快，最讓他害怕。他回憶，當天傍晚他與妻子在度假村的泳池邊閒逛，當時一切都很棒，一陣強勁的南風吹來，舒適宜人。但是晚餐後卻變了調，當他們用完餐、在戶外散步時，抬頭一看竟看到小鎮南方的山上出現一條巨大的橘色線，「風在吹，野火燒向奧索尤斯，樹在爆炸起火」。

慶祝結婚周年的威爾斯夫妻說，用完晚餐後就看見山上燒出一片巨大橘線。（圖／路透社）

Hills are still smoking and the water bombers are overhead but life goes on in #Osoyoos pic.twitter.com/r6ku1VDyFV — Walter Wells (@WalterWellsRltr) July 30, 2023

晚間10時30分，威爾斯夫婦返回飯店時，「野火已在我們上方肆虐」。他們後續才知道，這是從美國越境、燒向加拿大的野火。威爾斯夫妻在晚間11時30分收到準備撤離警報，他們徹夜未眠，收拾好行李，眼睜睜看著「兇猛」火勢吞噬山丘，隨時準備撤離。遭野火蔓延的山丘距離小鎮中心僅幾公里遠。

The speed of the #Osoyoos fire is what was most terrifying. Beautiful until 4pm we saw a cloud, 9pm it came over the hills and raced north towards town, 11pm were were on evac alert and the fire was burning right above us, and by 4am it seemed over pic.twitter.com/QShEBrsCLr — Walter Wells (@WalterWellsRltr) July 30, 2023

One last video. My wife Beryl took this yesterday in #Osoyoos showing just how close the fire came to town pic.twitter.com/WVABrawocS — Walter Wells (@WalterWellsRltr) July 31, 2023

奧索尤斯鎮也隨即宣布進入緊急狀態，緊急狀態令將持續生效至8月5日。

「鷹崖」（Eagle Bluff）野火從美國燒進加拿大。（圖／路透社）

儘管「鷹崖」野火起源於美國，不過華盛頓州尚未疏散任何居民，奧卡諾根郡至少有3棟建築被燒毀，部分區域接獲「準備好撤離」的第二級疏散通知。

至今「鷹崖」野火已燒毀超過1萬英畝土地，其中加拿大佔3500英畝，預計本周該區域的風勢會減弱，將有助於消防員控制火勢。

目前美國西部一共有64處大型野火在9個州蔓延，今年以來野火已在全美燒盡110萬英畝土地，遠低於2022年的570萬英畝，不過8月太平洋沿岸西北地帶的多數地區將又乾又熱，預計將加快野火延燒的範圍。