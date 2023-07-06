高晶萍指出，國際財務報導準則（IFRS）基金會成立的國際永續準則理事會（ISSB），6月26日公布國際永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」，這二套公報提供國際一致適用的揭露規範，增加永續資訊之可比較性並「防止漂綠」。金管會身為國際證券管理機構組織(IOSCO)的會員自然也將參考IOSCO及國際間作法推動IFRS永續揭露準則。

高晶萍指出，為推動我國接軌IFRS永續揭露準則，證期局已成立專案小組來處理，包括準則的採用、導入、法規與監理機制的調整、宣導及訓練等四大小組。就永續揭露的規範及實施期程等議題，會陸續徵詢利害關係人意見，綜整各界意見後，金管會將正式對外發布相關訊息。

「台版永續揭露準則」對投資人影響為何？高晶萍指出，過去上市櫃公司各自有不同揭露永續資訊的方式，如果未來統一採用國際揭露方式就有一致性、投資人可更方便進行產業比較、分析。且未來財報上就會有溫室氣體排放相關數據會揭露、像是減碳滅排的資本支出金額、被課碳費、碳稅多少、為減碳投入多少成本、有多少效益，都可以同業做比較，至於是否會影響獲利，她認為，雖然減碳設備投資會有支出，但綠色產品訂單也會隨之增加、有消有長。

在時程規劃上，高晶萍指出，今年下半年專案工作小組就將著手翻譯準則及相關草案、進行差異分析、試作最佳實務範例等，並加強外界溝通，並在8月8日對外召開公聽會宣布期程規劃並徵詢意見、年底前檢討內控準則、召強永續報導的資訊系統及流程。明年完成翻譯ISSB準則適用指引、2025年開始宣導、2026年第一階段83家資本額達100億元的上市櫃公司依IFRS永續準則編製永續資訊、2027年分階段適用、第一階段公司公告申報2026年度財報時揭露永續資訊。