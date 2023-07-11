渣打銀行依循全球倡議及相關規範，積極對外揭露營運永續指標達成進度，今年首次發布TCFD《氣候相關財務揭露報告書》，系統性地評估銀行面對氣候變遷的各項風險，強化自身風險管理能力的同時，亦進一步延伸至與客戶往來的層面，擴大金融永續發展的正面影響力。

本國銀行、保險公司普遍自2022年發布自家的TCFD報告，展現因應氣候變遷風險之堅定決心。渣打台灣總經理韓德聖11日表示，渣打集團對自營碳中和目標有2025年、2050年等時間表，發布TCFD報告只是眾多永續工作當中的一項，渣打台灣自2021年起著手盤點與自身營運相關的碳足跡，並納入「永續金融」、「淨零營運」及「社區共融」的三大永續發展指標，發現單是企金業務就累計綠化資金成果近千億元，及至2022年底永續金融業務推動大有斬獲，其它還有消金、私人理財等各方客戶的新增需求。

以消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業領域來看，韓德聖指出，渣打台灣針對個人客戶推出的「永續定期存款」，總承作量達新台幣23億元，推動永續主題納入財富管理客戶整體投資組合，資產管理規模成長近20倍；推出「綠建築房貸」專案，累計授信總額超過新台幣18億元，每筆平均貸款金額均超過新台幣1,000 萬元。

韓德聖說，已進一步將永續發展議題作為銀行營運對外採購時的優先採擇標準，進行永續供應商評選，形成供應鏈的概念，以持續推動永續金融商品的創新，達成集團計畫投入3,000億美元推動永續融資的目標。