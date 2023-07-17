基隆市長謝國樑17日上午召開記者會，細說市府未與垃圾灰渣最終處理場業者永盛公司續約的前因後果。謝國樑指出，市府已經做好萬全準備，市民不需擔心後續垃圾處理問題。另外，市府也將尋求更乾淨、走向環境永續的垃圾處理方式。

謝國樑指出，自他上任以來，便一直希望能夠處理與永盛公司的最終灰渣處理場續約的問題，外界傳言續約的關鍵在於基隆市府提高回饋金的比例。謝國樑說，市府在與業者的討論中，的確有談到提高回饋金，但市府考量的重點，始終是「永續」與「法治」。

在法治部分，謝國樑指出，基隆市府在去年4月收到財政部函示，七堵區最終灰渣掩埋場BOO案從2004年起，就未依約成立營運績效評估委員會，並辦營運績效評定，不符合投資契約及簽約當時《促參法》第54條辦理優先訂約規定。

謝國樑說，市府是基於若與永盛續簽這個BOO案合約，恐有違法之虞，所以不予續約。另一方面，他也考量到，隨著永盛的最終灰渣處理場收取外縣市灰渣幾近處理量的八成，基隆已然成為北台灣垃圾灰渣的集中處理及掩埋地。未來15年，從基隆的環保及環境永續的角度，還要繼續嗎？

謝國樑認為，隨著市府不與永盛續約，市府也有短、中、長期的垃圾處理方案。在短期方面，市府將自本周起公開招標，並尋求透過縣市合作，來處理垃圾焚化後的飛灰與底渣。

中期處理方案部分，基隆市府也將持續升級垃圾飛灰固化物的處理方式及相關配備，朝向相對較為乾淨、環境永續的方面前進。而長期則是將尋找是否有發展生質能源之類的新科技，希望從日常的垃圾之中，找出新的方向。