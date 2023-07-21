蔡適應指拒蓋水庫基隆水質才出問題 在野齊轟：卸責失職

近日基隆水質問題頻傳，受影響民眾表示水質有異味或呈現黃色之情形，對此立法委員蔡適應表示，水質問題主因在於缺水，而缺水與當初雙溪貢寮反對興建水庫有關，並指相同情形也會出現在四接，未來恐會缺電。對此國民黨立委參選人林沛祥譴責蔡，不應將政府的責任怪罪於民眾自由表達異議的權利。無黨籍立委參選人王醒之也痛批，身為立委卻用缺水缺電來恐嚇基隆人，淪為國營事業的發言人根本就是失職。

蔡適應針對基隆水質問題受訪時表示主因是罕見缺水，導致基隆河水質變差，已請台水積極處理，目前水質檢測均無問題。蔡並直指缺水的問題是當初雙溪貢寮一帶原本要設立「雙溪水庫」，但遭到居民抗爭無法興建，也才導致去年基隆的中正區和信義區也出現缺水問題。蔡還說像四接的問題也相同，現在反對蓋四接，之後缺電問題就會出現。

國民黨立委參選人林沛祥譴責蔡身為立法委員，不應將政府的責任怪罪於民眾表達異議的行為。（本報資料照）

對此國民黨立委參選人林沛祥表示，過去基隆夏季水量較少，每次在民眾反應後才做改善，已強烈要求自來水公司能主動積極預防類似情形發生。例如偵測到水量減少時就預先做好準備，而不是影響到市民用水後，才慢慢改善，解決根本問題才是最好的處理方式。

林沛祥也譴責蔡竟說民眾抗爭導致用水缺乏，並牽扯到四接導致可能缺電的議題。蔡身為立法委員，不應將政府的責任怪罪於民眾表達異議的行為，這是自由民主的社會，政府不應譴責並打壓人民的聲音。

無黨籍立委參選人王醒之怒批蔡適應，身為立法委員不是去解決問題，卻把自己的毫無作為推託到基隆人身上，淪為國營事業的發言人，根本就是失職。（本報資料照）

無黨籍立委參選人王醒之表示，基隆暖暖水質出現混濁異味異色，在40餘年來從未有這樣的問題，令許多家中有嬰幼兒的家長憂心忡忡，只能買桶裝水度日，他與市議員陳冠羽不斷向台水詢問水質與協調，卻只收到自來水公司推託為「基隆河水位低下」。

王醒之質疑，去年基隆嚴重缺水，與此刻水位相比都是15米，但暖暖區也不曾出現這樣的狀況，所以台水品質管理的SOP需要檢討，像這種民眾看了就怕的色度、混濁度、或有塑膠氣味的自來水，到底是在什麼標準下同意送出的？

王醒之怒嗆，不論是水或電，蔡適應的說法都整整落後國際30年，身為立法委員不是去想如何讓協和電廠轉型為無汙染的再生能源電廠，反而用缺電來恐嚇基隆人，要推動四接填海造地，把自己的落後思想與毫無作為推託到基隆人身上，淪為國營事業的發言人，根本就是失職。