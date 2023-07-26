近日市府內外一直盛傳基隆市政府將自明年起進行市府的組織改造，外界質疑基隆市長謝國樑有意將前市長林右昌任內成立的觀光暨城市行銷處拆分，是為裁撤而裁撤。謝國樑26日受訪時坦承的確將會進行組織改造，並說明了他的相關規畫及想法。

謝國樑表示，在前市長林右昌任內，曾進行市府的組織改造，將原本的行政處及研考處合併為綜發處，並將交通旅遊處的觀光、旅遊、城市行銷相關業務，拉出來成立觀光暨城市行銷處。

謝國樑坦承，他的確有進行市府組織改造的想法。他說，他希望在任內成立兒童專責局處，也是全國唯一針對0到12歲兒童設置的局處，估且稱之為「兒童事務處」。如此一來，就必須思考現有局處安排。

謝國樑指出，觀銷處內含有觀光相關工程業務，也有新聞相關業務，同時也有觀光旅遊相關業務，他認為這三個層面有著相當大的不同，市府也很難找到一個同時擁有這三項業務知識的主管。

謝國樑說，他認為城市有著足夠的內涵、有著觀光的本質，其實不需要做太多行銷，若城市需要透過行銷，其實是對自己的城市不夠自信。同時，他也認為觀光應與文化相搭配，因此他計畫將新聞相關業務併入綜發處、觀光工程相關併入工務處或都發處，並且將觀光相關業務併入文化局。

謝國樑說，這樣調整，除了他想要設置兒童相關的專屬局處外，也是將相關的單位回歸專業，到他該有的領域。至於時程，謝國樑表示他希望明年能夠完成相關的組織改造。

另一方面，基隆市政府也因為基隆捷運相關業務，將成立捷運辦公室。謝國樑說，初步市府將以捷運專案辦公室開始，未來若有需要，可以轉換為捷運公司。至於未來基隆捷運完工後，捷運專案辦公室轉為正式科室還是轉為捷運公司，可以再來討論。

謝國樑也說明，原觀銷處長郭霽因為家中的需求，已向他請辭獲准，目前由觀銷處副處長林文榮代理。