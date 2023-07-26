基隆市議員張之豪在臉書發文，指基隆市長謝國樑的座車大剌剌地公然違規停車。（翻攝自張之豪臉書粉專／張志康基隆傳真）

基隆市議員張之豪26日下午在臉書發文表示，有民眾經過市長謝國樑位於基隆市區住處時，車上的行車紀錄器拍攝到了2部違停車輛，經辨認2部車子屬於謝國樑的座車，並表示已向警方檢舉。市府發言人余治明表示，照片中一部違規車輛並非公務車輛，涉及違規情節部份將請警方依法開罰。

張之豪表示，有民眾26日下午行經謝國樑市區的家時，車上行車紀錄器拍攝到2部自小客車違規停車，其中AJJ開頭的車輛停在騎樓上，RDH開頭的車輛則是直接橫停在人行道上洗車。

張之豪在臉書上寫著：「如果一個6歲小女孩，被她充滿了愛的爸爸，推著娃娃車，要通過這段人行道與騎樓，請問，過得去嗎？亞洲最有愛的城市，就是把車子橫停在人行道上，想怎樣就怎樣是嗎？」

張之豪指出，過去兩三個月以來，基隆警察交通大執法，騎士、車主，很多都被開單。他說，要貫徹行人路權，他支持要好好執法，甚至覺得不該只短期做，而該在號誌、標線、科技執法、員警勤務等制度面，都要下手改善。但在此同時，他也質疑：「直接把車開到人行道上，大剌剌當路霸，知法犯法，罪要不要加上一等？」

對於市議員的指責，基隆市政府發言人余治明表示，照片中違規的車輛為並非公務車輛，為家中其他成員使用。涉及違規情節部份將請警方依法開罰，並加強該駕駛員的教育訓練，遵守交通法規。