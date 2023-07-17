經濟部17日公布最新統計，近5年再生能源發電量平均年成長14.0％，其中受惠政府與民間合力推動綠能發展，太陽光電及離岸風電分別平均年增45.0％及135.0％，成長最為快速，今年1至5月續增51.8％及193.2％，為我國再生能源成長之主要貢獻來源。

2022年我國總發電量為2,882億度，其中為配合「減煤、增氣、展綠、非核」之能源轉型政策，再生能源發電量突破200億度，2022年達238億度，年增36.2％，占總發電量比重為8.3％，較2017年之4.6％增加3.7個百分點，今年1至5月續升至9.2％。

為因應國際減碳趨勢、提升能源自主，以及落實能源轉型政策，我國自2017年加速推動國內再生能源設置，再生能源裝置容量近年均呈雙位數成長，至2022年平均以21.9％的增幅快速成長；今年5月底已達15.6GW，年增26.0％，占總發電裝置容量比重為25.1％，較2017年底10.7％上升14.4個百分點，其中太陽光電及離岸風電分別為10.7GW、年增27.9％，及1.2 GW、年增264.7％，成長幅度最大，於再生能源裝置結構占比分別為68.9％及7.4％。

在全球淨零碳排浪潮推動下，近年各國均加速再生能源建置，全球再生能源占總發電裝置容量比重逐年攀升，從2017年之32.1％上升至2022年之40.2％，增加8.1個百分點；同期間我國增加12.1個百分點；觀察再生能源裝置容量近5年平均年成長率，我國為21.9％，高於全球平均之9.1％，與亞洲主要鄰近國家相較，亦高於南韓的18.9％、中國大陸13.3％及日本6.9％；我國太陽光電及離岸風電裝置容量近5年平均年增40.6％及147.6％，亦高於全球平均之21.6％及27.4％。