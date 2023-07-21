近期一項研究指出，截至今年7月，全球有48億8000萬人活躍於社群媒體，略高於全球人口總數的60%。

法新社報導，根據數位諮詢公司Kepios最新季度報告中的計算，這項數字較去年增長3.7%。

社群網路的用戶數正接近使用網際網路的人數，全球有51億9000萬人使用網路，占全世界人口的64.5%。

但不同區域之間存在顯著差距。在非洲東部和中部地區，每11人中僅有1人使用社群媒體；印度這個全球人口最多的國家，每3人就有1人使用社群媒體。

人們花費在社群媒體的時間也增加了2分鐘，每天耗費2小時又26分鐘。

社群媒體用戶平均使用7個平台。Meta旗下的WhatsApp、Instagram和臉書（Facebook）都是最受喜愛的應用程式之一。

中國最愛的應用程式包括微信、抖音及TikTok（抖音國際版）。

推特（Twitter）、Messenger和Telegram也是最受大眾喜愛的社群媒體平台。