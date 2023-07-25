東京奧運游泳國手王冠閎在2023世界游泳錦標賽傳回好消息，25日在男子200公尺蝶式準決賽游出1分54秒97，總排名第8順利搶進決賽，是台灣第1位游進游泳世錦賽決賽的選手。

這次世錦賽男子200蝶好手如雲，包括東京奧運200蝶銀牌得主日本選手本多燈，還有23日在男子400公尺個人混合四式奪金，成績4分02秒50超越美國名將「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）保持的世界紀錄的法國21歲選手馬尚（Leon Marchand）等人，相信決賽很值得期待。

王冠閎200蝶準決賽和東京奧運100蝶銅牌得主瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）同組，和好手競爭也激發王冠閎鬥志，反應時間0.59秒是準決賽16位選手中最快的，最終成績1分54秒97分組第4、總成績第8，壓線搭上決賽列車。

本屆世錦賽男子200蝶決賽明晚進行，王冠閎的教練黃智勇表示，因為是決賽8名選手中準決賽成績最末，就以挑戰者心態去準備比賽，希望用好成績成為國內小選手的好榜樣。