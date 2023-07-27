路透社報導，總統府透過聲明表示，如果這些衛隊士兵不恢復理智，該國軍隊已準備好發動攻擊。

稍早有報導稱，總統的衛兵切斷進入總統府的通道，並將貝佐姆（Mohamed Bazoum）封鎖在裡面，引發外界擔憂，自2020年以來西非地區的第6次政變即將爆發。

總統府在社群媒體專頁上發文表示，「共和國總統和他的家人都平安無恙」，但未說明更多細節。

上述聲明後來遭到刪除。尼日國家電視台今天下午還在播放音樂節目和肥皂劇。

據路透社記者觀察，尼日首都尼阿美（Niamey）的其他地區看似平靜，道路交通一切如常，網路也保持通暢。

過去10年來，西方國家一直在協助沙赫爾沙漠（Sahel）地區國家打擊從馬利開始蔓延的聖戰行動。一旦尼日政府遭軍方接管，可能導致相關努力進一步受挫。

尼日已成為尋求協助對抗叛亂活動的西方大國的關鍵盟友，同時也是歐洲聯盟打擊撒哈拉以南非洲（sub-Saharan Africa）非正常移民的重要盟友。

2021年3月，尼日也曾發生一場未遂政變。當時一支部隊試圖在甫當選的貝佐姆宣誓就職前幾天佔領總統府。