法新社報導，在西非多位領導人揚言要「動武」恢復尼日被罷黜總統貝佐姆（Mohamed Bazoum）政權，並說要對政變分子實施經濟制裁後，尼日兩鄰國政府發表了上述言論。
尼日的鄰國馬利和布吉納法索的軍政府分別於2020年、2022年發動政變掌權，此後就跟俄羅斯的關係日益密切，並切斷與傳統西方盟邦的關係。
兩國警告說：「對尼日的任何軍事干預，都形同於對布吉納法索和馬利宣戰…對尼日軍事干預所引發的災難性後果…都可能破壞整個地區的穩定。」
這兩國還說，他們「拒絕向尼日人民與當局實施非法、不合理且不人道的制裁」。
尼日總統衛隊指揮官蒂亞尼（Abdourahamane Tiani）自封為尼日領導人，但國際社會不理會他這番宣言，西非經濟共同體（ECOWAS）要求他在一週內交出權力。
尼日是繼馬利和布吉納法索之後，不到3年內第3個發生軍事政變的沙赫爾地區（Sahel）國家。
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