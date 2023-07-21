上半年中方獨角獸增量最多。晏格文表示，最近兩年全球市場經歷了一個獨角獸增速急漲急跌的過程。截至今年6月底，全球獨角獸總量雖然是維持增長，達到1,637家，但增速已經大不如以前，「這也是很容易理解的，在繁榮市場中，每個人都夢想得到充足的資金，但當寒風來臨，一切又將回歸均值。」 數據顯示，美國仍然是目前獨角獸最多的經濟體，其次是大陸、歐洲和印度，分別為768家、394家、269家、87家。今年上半年，中方和美國新增獨角獸數量再次占到了全球新增總數的90％。

雖然總量還在維持增長，但今年上半年獨角獸公司增速相比去年下半年大幅下滑。其中今年上半年美國獨角獸總量較去年下半年下跌60％，從57家跌至22家，歐洲下跌40％，印度增長獨角獸新增數量歸零。

相比之下，中方是2023年上半年全球獨角獸數量增速跌幅最緩的經濟體，期間增加了24家獨角獸。時隔三年後，中方獨角獸新增數量再度超過美國。