在北京政府強力扶植下，大陸面板業迅速崛起，根據韓媒BusinessKorea報導，大陸在OLED面板領域緊追南韓，雖然南韓市占率仍遠遠領先，但大陸在產能方面已趕上南韓10多個百分點。

TrendForce最新資料顯示，大陸OLED面板產能占比43.7%，而南韓為54.9%。在5年前，大陸的OLED面板產能還不到10%，如今這一數字已超過40%，與南韓僅相差10個百分點。

市場研究公司Omdia指出，在中小尺寸OLED顯示器市場，三星顯示器市占一度高達80%以上，今年第一季跌至54.7%。與此同時，曾與LG Display激烈爭奪第二名的陸廠京東方，今年第一季度以19.2%的市占躍居第二，擊敗了LG Display的17.4%。

報導提到，在全球液晶顯示器（LCD）市場，大陸的主導地位日趨穩固。大陸2022年在LCD市占55.5​​%、台灣27.6%、南韓13.5%、日本2.9%，大陸是唯一市占增加的國家。

南韓行業人士擔憂，大陸在OLED顯示市場擴大市占的速度，比過去在LCD市場的增長速度要快，值得南韓業界警惕。