身為蘋果面板供應商的LGD公布，上季（4到6月）赤字8,810億韓元（6.89億美元），比今年第一季的虧損1.1兆韓元縮小，但比去年同期虧損4,880億韓元擴大。
此結果與市場預期相差不遠，路孚特調查分析師看法，原本估計虧損約8,890億韓元。
LGD第二季營收比去年同期減少15％至4.7兆韓元。
由於蘋果智慧型手機通常會在年底假期旺季之前生產，面板廠商的行動裝置面板訂單普遍集中於下半年，上半年往往呈現淡季狀態。
韓國面板大廠LG Display（LGD）26日表示，受累於行動裝置面板季節需求疲弱，加上主要市場歐洲的高階電視需求持續蕭條，使得該公司上季呈現連續5季虧損。
身為蘋果面板供應商的LGD公布，上季（4到6月）赤字8,810億韓元（6.89億美元），比今年第一季的虧損1.1兆韓元縮小，但比去年同期虧損4,880億韓元擴大。
此結果與市場預期相差不遠，路孚特調查分析師看法，原本估計虧損約8,890億韓元。
LGD第二季營收比去年同期減少15％至4.7兆韓元。
由於蘋果智慧型手機通常會在年底假期旺季之前生產，面板廠商的行動裝置面板訂單普遍集中於下半年，上半年往往呈現淡季狀態。
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