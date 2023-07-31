南俊國際第2季營收略優於第1季，但因應桃園廠搬遷並調整產線集中化管理，認列相關一次性費用較高，加上認列員工認股費用，營業淨損0.38億元，稅後淨損0.2億元，每股虧損0.33元。

上半年營收5.8億元，年減45.6％，伺服器導軌新產品因終端CSP客戶資本支出放緩以及伺服器新平台產品上市延宕，加上櫥櫃、家電、工具櫃等傳統應用產業客戶去化庫存較預期為慢，營收呈現下滑，營業毛利0.73億元，年減61.97％，稅後淨損0.24億元，每股虧損0.39元。

Intel與AMD新伺服器平台下半年逐步放量，預期全球伺服器需求將回升，加上5G、AI、車載應用帶動運算需求持續提高，市場預期2024～2025年伺服器產業成長將更加明顯，而自建/白牌伺服器出貨量持續年增雙位數。南俊國際已打入四大美系大型CSP業者其中2家的滑軌供應鏈，預期CPU新平台與新CSP客戶訂單下半年放量，伺服器導軌新產品已經陸續量產，以及傳統應用產業客戶庫存去化完畢後逐漸回補訂單，預期營收逐季明顯增溫。