彭（又又）浪表示，面板需求從第1季谷底反轉向上，符合原先一季比一季好的預期，尤其消費型產品有所回溫，客戶陸續恢復庫存，各應用備貨需求向上，第2季出貨面積成長，產業穩中求進。

對於下半年展望，彭（又又）浪認為，2022年都在討論庫存，主要也因為疫情、宅經濟退燒等因素，造成庫存不斷上升，面板也是最早受到庫存之苦，而經過4季度努力，產業鏈庫存都回到健康水準，甚至部分產品線庫存比疫情前存還低。目前產業鏈對庫存管理更謹慎、更有紀律，下半年面板需求能見度逐漸上升，供需上需求回穩，接下來有返校及年底銷售旺季，樂觀預估下半年營運比上半年好，除手機外，其他產品有望回到疫情前均值。

此外，也看見對面板需求有利趨勢，像是大型化趨勢明顯，大陸今年618促銷以75吋最熱賣，占比24％，另外，還有新應用將需求陸續創造出來，比如車載面板片數及尺寸增加，還有面板應用在白色家電上。

彭（又又）浪指出，過去2年沒有新產能增加，同業有紀律的生產，接下來產業供需越來越健康。不過，整體產業鏈相對保守，旺季需求變化也大，客戶下單力道變短，考驗面板廠運作效率及管理能力。此外，去年起工業用戶電價上漲2成多，加上最近夏季電價，都會影響營業績效。

針對全球TV下半年情況，總經理柯富仁指出，TV大尺寸化趨勢明顯，第2季終端銷售跟去年同期持平，但面積成長4％，平均尺寸成長1吋。北美連續12個月成長，超大尺寸85吋第2季也有雙位數成長；大陸618促銷，雖然銷售量成長稍稍下滑，但平均尺寸來到64.6吋，比全球平均尺寸50.4吋增加許多，整個結構性明顯回升。新興市場方面也是亮點，新興市場近2季都有雙位數成長，尤其印度，50吋以上電視成長很快接下來有運動賽事及傳統旺季，對電視需求是正向提升。友達預期第3季平均出貨面積及平均出貨單價都會有5％以下的成長。