穩懋第二季產能利用率來到40％，穩懋第二季營收39.4億元，季增38％、年減26％，而受惠客戶需求回溫、產能利用率回升，公司虧損情況也已顯著收斂，自結稅後淨損2.76億元，虧損較前一季減少42％；營業毛利率也自第一季的11.4％回升至20.1％；營業淨利率則自第一季的-20.8％大幅改善到-4.3％。

陳舜平分析，因應下半年高階智慧型手機新機發表需求，相關客戶第二季陸續開始展開拉貨，Cellular PA、Wi-Fi PA在第二季都見到較大幅度的成長，第二季Cellular PA營收占比為30％～35％，較首季的25％～30％成長，Wi-Fi PA更是自5％～10％跳升至15％～20％。

大陸智慧手機方面，陳舜平則指出，即便目前供應鏈廠商對前景釋出的展望以及終端手機庫存調整進度仍不是那麼明確，短期內仍不排除以「急單」視之，但確定的是，智慧型手機需求有些許回升跡象，穩懋多數大陸直接客戶需求動能都持續回溫。

此外，部分智慧型手機廠商下半年新機的拉貨高峰已於第二季結束，其餘則持續進行中，不過，Wi-Fi備貨高峰已經結束，第三季成長動能主要來自於Cellular PA的方向已確定，Infra.（基礎建設）、Optical（光學）等則較為波動。