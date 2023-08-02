昇達科第二季合併營收為3.77億元，季減11%，主要受到產業短期變動等不穩定影響，客戶端有出貨遞延現象，毛利率也下降4個百分點至36%，營業利益季減64%。惟良好的成本管控機制，加上業外股利收入與匯兌收益的挹注，第二季稅後淨利率從第一季的14%提升至19%，第二季稅後淨利為0.72億元，季增加21%，單季每股稅後純益0.92元；累計上半年稅後純益1.32億元，年衰退18%，每股稅後純益1.81元。

展望下半年，昇達科看好低軌衛星產業及5G建設趨勢不變，有助於主要客戶對微波/毫米波元件等需求增溫，衛星通訊之衛星酬載元件等之訂單出貨需求將自第三季起持續向上爬坡，也會受惠美國網路基建、印度回傳市場需求擴大，加上軍工應用的產品、反無人機系統應用之射頻產品等也將進入量產交貨，預期第三季營運走出低谷。

昇達科指出，從第三季初客戶需求熱度及整體產業市場觀察，衛星通訊之衛星酬載元件等之訂單出貨需求將自第三季起持續向上爬坡，另一方面，則受惠於美國網路基建、印度回傳市場需求擴大，加上包括軍工應用的產品、反無人機系統應用之射頻產品等也將於下半年進入量產交貨，預期將帶動整體營運走出第二季低谷，且有機會回復成長的軌道。