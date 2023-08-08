光電板拉貨動能回溫，且車用市場汽車板客戶拉貨動能攀升，騰輝-KY第2季合併營收12.3億元，季成長5.4%，單季合併毛利率31%，稅後盈餘1.5億元，較首季成長93%，單季每股盈餘為2.07元，騰輝-KY表示，第2季獲利大幅優於首季，主要是因高毛利產品如車用散熱鋁基板訂單、軍工航天材料需求逐季成長，另有多項高毛利少量多樣特殊材料並未受到經濟影響訂單穩定持續，獲利因而獲得提升，累計上半年稅後盈餘為2.23億元，每股盈餘為3.15元。

受惠於汽車板、光電板持續放量，軍工產品延續之前無人機等新應用訂單持續成長，散熱鋁基板也接獲汽車頭燈應用終端大廠增加訂單，騰輝-KY 7月合併營收4.3億元，月增8.2%，累計前7月合併營收28.3億元。

騰輝-KY表示，隨著車用、消費等市場回升，各大車廠加速推動新款車型，汽車產業將受惠於量的回溫與規格的升級，車用電子市場展望正向樂觀，公司耕耘車用領域多年，除持續擴展在散熱金屬基板上的領先地位，提高車頭燈市場滲透率外，非照明類散熱應用、超高頻雷達應用等認證專案均積極拓展，也仍持續在技術及應用上推進，有望擴大未來營運動能，搭配軍工、航天應用產品陸續取得全球大型公司新的型號應用持續不斷成長，有望為獲利帶來貢獻。

育富產品主要應用於個人電競型電腦、工業電腦、NB、平板NB、Wifi無線通訊/網通設備，以及雲端運算伺服器，育富第2季營業淨利為3966萬元，季增28.2%，在業外挹注下，單季稅後盈餘為4685萬元，季增84.05%，累計上半年稅後盈餘為7231萬元，每股盈餘為1.51元。