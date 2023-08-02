蘋果（Apple）將於4日公布第2季財報，外界關注iPhone 15系列製程進展，韓國媒體報導，三星顯示器已獲准生產iPhone 15全4款所需有機發光二極體（OLED）面板，LG Display也獲得有條件生產iPhone 15 Pro所需OLED面板的許可。

韓國The Elec科技媒體1日引述消息人士報導，除了三星顯示器（Samsung Display）外，韓國LG Display也獲得有條件的許可，生產iPhone 15 Pro機種所需OLED面板，中國京東方（BOE）原本有機會切入iPhone 15系列其中2款入門機種，不過市場預期由於生產受擾，今年交貨恐受到衝擊。

The Elec指出，市場原先預期三星顯示器今年在iPhone OLED面板的獲利仍可期，主要是競爭對手遇到生產逆風，不過iPhone 15系列不僅在面板、也因為鏡頭模組端規格提升而打亂生產，使得iPhone 15出貨進程受到干擾，因此預期三星顯示器今年在iPhone面板獲利可能受到些許影響。

不過競爭對手OLED面板生產受擾，The Elec預期三星顯示器今年在iPhone OLED面板的出貨量將增加，預估京東方到今年底出貨都有困難，三星顯示器將受惠轉單。

國外科技網站MacRumors分析，一般預期iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max兩款高階機種將採用更薄的邊框設計，這增加面板廠的製造難度，此外iPhone 15全系列將採用支援互動顯示的動態島（Dynamic Island）功能，這也提高OLED面板製造的門檻。

研調機構集邦科技日前報告指出，由於成本持續降低，預估今年OLED面板在智慧型手機市場滲透率將逾50%。