嘉義縣梅山鄉162甲線，俗稱36彎6日下午有民眾剪樹木時疑誤觸高壓電慘遭電擊。（嘉縣消防局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

25歲羅姓男子6日下午在梅山鄉162甲線，俗稱36彎山路修剪樹木時，疑誤觸高壓電，人慘遭電擊，經送醫搶救，目前得知男子體表面積15％二至三度電弧傷，所幸無生命危險，正在大林慈濟醫院住院中，經查羅男是嘉義縣政府枯木移除委外包商，目前縣府建設處正在了解事發經過。

嘉義縣消防局昨下午2點37分獲報，於162甲線，往梅山方向第26彎下行處有民眾疑似遭到電擊，梅山分隊出動救護車前往，在第3彎接駁到患者，發現25歲男性背部二度灼傷，燒燙傷面積達35％，救護人員現場給予燒燙傷急救處置，使用大量溼紗覆蓋傷部，緊急送往大林慈濟醫院急救。

大林慈濟表示，經醫師檢視、治療，羅姓傷患有15％二至三度電弧傷，分別位於背部、臀部、左腰、左手肘等部位，目前意識清楚，沒有生命危險，於普通病房住院中，而患者也向醫護人員表示，當時他坐在工程車上剪樹木，可能不慎觸碰到高壓電才會受傷。

建設處長郭良江說坦承羅男是委外包商人員，經向包商詢問，同行工人說當時升降梯才剛升上去，離高壓電有一段距離，不知為何羅男就被電到了。