弘光科大18日早上10時許大停電，由於無預警，全校上課師生嚇了一大跳。學校表示，昨中午發現台電高壓電變電箱有異常聲音，台電原預計19日維修，不料，今上午10點台電設備故障跳電造成停電，今日課程可由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度。台電剛才表示，弘光科大已於中午12時48分復電。

弘光科大指出，學校17日中午發現高壓電變電箱有異常聲音，通知台電公司來檢修，台電告知要備料及備工，預計19日維修；為此，公告19日停班、遠距教學，未料18日早上10點台電設備故障跳電停電。

學校啟動應變措施，説明因台電高壓電設備故障，造成學校停電，5月18日日間部課程若無法授課時，可由老師視情況彈性安排後續上課方式與進度；進修部課程，不到校上課，請任課老師以遠距教學上課（Microsoft Teams）為原則。如有特殊情形，老師可視情況彈性安排後續上課方式與進度。