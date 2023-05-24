儘管全球伺服器產業深陷企業縮減資本支出需求不振泥淊，但資金依舊熱捧AI伺服器相關個股，美系外資最新報告指出，我們注意到台光電在OEM和ODM交換機及企業與超大規模傳統伺服器的CCL(銅箔基板)已取得全球領導地位，我們認為AI伺服器佔台光電營收比重將在1到2年內從目前的佔比1%到2%提升至10%。

受到全球產業景氣低迷，客戶持續庫存調整，台光電第1季合併營收為73.59億元，年減25.8%，合併毛利率21.36%，年減3.62個百分點，由於認列一次性的火災損失0.83億元及2022年未分配盈餘需繳納的1.05億元，稅後盈餘4.79億元，年減63.77%，單季每股盈餘為1.44元，累計前4月合併營收為101.62億元，年減21.77%。

台光電表示，第1季為今年的營運谷底。

美系外資指出，我們原本預期，台光電第2季營收將季增10%，目前有望季增15%，正面看待台光電前景，維持台光電「建議買進」評等，目標價234元。