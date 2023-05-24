美國許多家庭飽受日常生活價格快速上漲所困擾，截至3月的最新統計顯示，拖欠水電費的家庭數從去年的1760萬上升至2000萬戶，總欠款金額高達195億美元（約新台幣6007億）遠高於去年同期的157億美元（約新台幣4836億）更糟糕的是，聯邦政府可以提供的補助金額比去年還要低。

CNN報導，美國能源援助主管協會（NEADA）執行董事Mark Wolfe表示，「你需要買食物，你也需要付房租，唯一可以延後的只有水電帳單，價格居高不下，許多人們已經跟不上了。」

今年夏天美國的電價持續俄烏戰爭、疫情等因素衝擊，可能維持去年的高水準，甚至可能變更高，家庭面臨沉重的經濟壓力，平均價格來到529美元，高於去年的517美元和兩年前的445美元，Mark Wolfe的預測更悲觀，恐接近575美元，因為今年夏天比以往更熱。

報導提到，在此狀況下，美國聯邦政府提供的補助規模卻縮小，名為LIHEAP的低收入家庭能源援助計劃規模為60億美元，雖高於以往的40億美元規模，但遠低於去年的80億美元。

Mark Wolfe警告，公用事業企業雖然有提供還款計劃，但該系統並不是為處理現在這種高債務狀況而設計的，可以預料的是，未來幾個月因欠款而停電的情況將大幅增加。