大型權值股無特別表現，台積電開低震盪，跌幅在0.5%~1%，摔下5日線，股價最低觸526元；聯發科(2454)即將在下周電腦展大展身手，惟股價並不買單，市場對於整體IC設計下半年景氣仍有疑慮，今日開低震盪，跌幅逾1%，力拼守穩5日線；聯電(2303)逆勢有撐，盤中股價小漲約0.5%；鴻海(2317)則力守震盪於平盤附近，進行5日線攻防。面板雙虎友達(2409)多在平盤附近震盪，群創(3481)則逆勢小漲、漲幅在0.5%~1%。

IC設計股今修正壓力沉重，其中，兩大指標AI概念股中箭落馬，創意(3443)開低走低，盤中重挫逾3%，世芯-KY(3661)跌幅也逾2%。除AI概念股外，高速傳輸概念股祥碩(5269)也下跌逾2%，矽智財相關力旺(3529)大跌逾4.5%，晶心科(6533)下跌逾1%。

解封行情帶動下，內需概念股持續發燙，觀光類股漲勢驚人，富野(2736)、亞都(5703)、燦星旅(2719)、寶得利(5364)、海灣(3252)、鳳凰(5706)、新天地(8940)、夏都(2722)等全數攻上漲停。

證交所將在26日將討論台灣碳權交易所設立案，帶動碳權題材的造紙股點火，華紙(1905)開高走高，上漲逾2.5%，榮成(1909)漲幅逾1%，永豐餘(1907)也逆勢上揚0.5%~1%。

軍工航太概念股今表現搶鏡，亞航(2630)一度攻上漲停，長榮航太(2645)上漲逾3%，神基(3005)漲幅也近2%。

分析師表示，美股部分，受到債務上限談判遲遲未有新的進展，投資人逐漸失去耐心，四大指數皆下跌，美國公債殖利率短天期持續上揚，不過長天期則下跌。有鑑於昨晚美股跌幅較大，且台股短期急漲站上今年以來新高，今日賣壓明顯出籠，預期現階段股類股將維持輪動，多空轉趨謹慎，建議以中小型個股為主。