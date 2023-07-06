年約63歲男性工人6日上午8點17分左右於台中市大肚區興和路修剪樹木時，疑遭到高壓電電擊，當場失去生命跡象，警消獲報後立即前往，予以CPR等急救處置送往烏日林新醫院，目前仍在搶救中。

烏克蘭控俄軍擬炸札波羅熱核電廠 籲國際社會採取行動
民進黨還販賣核電恐懼 台電圖文作家多年前已說明清楚
6年零登革熱破功 屏東出現今年首例 有這縣市足跡
#修剪樹木 #無生命跡象 #高壓電 #台中 #工人