台中工人修剪樹木遭高壓電擊 當場無生命跡象送醫 10:262023/07/06 中時 潘虹恩 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 年約63歲男性工人6日上午8點17分左右於台中市大肚區興和路修剪樹木時，疑遭到高壓電電擊，當場失去生命跡象，送醫搶救中。（示意圖／潘虹恩攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約63歲男性工人6日上午8點17分左右於台中市大肚區興和路修剪樹木時，疑遭到高壓電電擊，當場失去生命跡象，警消獲報後立即前往，予以CPR等急救處置送往烏日林新醫院，目前仍在搶救中。 烏克蘭控俄軍擬炸札波羅熱核電廠 籲國際社會採取行動 民進黨還販賣核電恐懼 台電圖文作家多年前已說明清楚 6年零登革熱破功 屏東出現今年首例 有這縣市足跡 #修剪樹木 #無生命跡象 #高壓電 #台中 #工人 也許您會感興趣 推薦閱讀 金門山后火燒車烈焰沖天 警消3分鐘滅火幸無人傷 09:172023/07/06 社會 Fed利率6月按兵不動 會議紀錄：有官員贊成再升一碼 09:522023/07/06 國際 《期貨》台指期開盤跌136點 電子期承壓 09:082023/07/06 財經 《電腦設備》佳世達6月營收連2升 擴大醫療布局闢疆土 08:182023/07/06 財經 《半導體》力積電攜手SBI 擬籌建日本晶圓廠 07:482023/07/06 財經 爆冷闖入瓜國總統大選2輪 阿雷巴洛憂遭政府除名 09:422023/07/06 國際 1分鐘讀財經》打炒房下毒手！囤房稅開鍘 這3種人慘了 08:372023/07/06 財經 高壓太強勢！專家曝颱風出現時間 08:432023/07/06 生活 未來還會升息！台股下殺逾170點 台積電跌10元至572 09:022023/07/06 財經 大陸科研團隊研發出高性能「電磁遮罩」材料 09:102023/07/06 兩岸 他視力退化被判「將失明」 2食物可逆轉！僅2個月就大改善 07:522023/07/06 健康 最熱時刻到 恐飆破39度！這天起有雨降溫 07:452023/07/06 生活 國小校園不倫！教務主任偷吃新婚人妻女教師慘了 07:572023/07/06 社會 超驚悚！男持榔頭攻擊爆頭妻慘死 兒全身血逃超商獲救 08:412023/07/06 社會 電擊、關水牢！陸男爆緬北詐團手法 恐怖歷程完整曝光 09:062023/07/06 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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