台北市長蔣萬安10日晚間低調前往南京西路天坑慰勞同仁，並聽取輪值指揮官、工務局副局長黃立遠簡報搶修情形。（讀者提供／劉彥宜台北傳真）

台北市長蔣萬安10日晚間未帶隨扈，低調帶著2袋飲料及1箱宵夜，前往南京西路天坑現場慰勞同仁。（讀者提供／劉彥宜台北傳真）

南京西路311號前10日出現長20公尺、寬15公尺且深度約2.5公尺的坑洞，台北市長蔣萬安昨日晚間九9時許低調未帶隨扈，獨自一人親赴南京西路天坑，除聽取現場最新搶修進度，也自己提著2袋飲料及1箱宵夜到場，慰勞前進指揮所輪值人員，還關心同仁找換班空擋快點吃宵夜。

蔣萬安抵達時，現場大約20多位工務局、新工處及警察局的市府員工在前進指揮所輪值，另有大約30位施工人員日夜趕進度。蔣萬安到場打氣，聽取輪值指揮官、工務局副局長黃立遠簡報搶修情形，路面灌漿後尚需養護24小時等待乾燥，今日並使用透地雷達掌握地質狀況，再進行下一階段管線鋪設作業。

在場人員表示，蔣萬安對於現場工人及市府人員的合影要求來者不拒，還請同仁找換班空擋快點吃宵夜。據了解，蔣萬安還特別買永康街知名排隊美食蔥抓餅，以慰勞工班。

現場人員透露，昨日一早7時許，蔣萬安也是自己搭乘計程車趕往勘災，推測是了解災情後等不及公務車抵達，就自己叫計程車先趕往現場。