前駐美代表高碩泰將40年外交官生涯寫成回憶錄，書中提及他開設外交部網球隊訓練班期間，與現在的妻子相愛，借貸10萬元舉辦逾400人參與的大型婚禮。從婚禮照片可見，台北市長蔣萬安小時候就站在國民黨副主席夏立言旁邊，看著高碩泰拉著妻子的手一同切下結婚蛋糕的景象。

高碩泰在今年5月出版的《從三等秘書到駐美代表：一個台灣外交官的雜憶》，透過多年來累積的日曆記事、剪報雜誌與非機密資料，撰寫擔任外交官40年來的第一手體驗，用職業外交官視角見證台灣蛻變轉型及國際處境的起伏跌宕。

高碩泰在書中提到，進入外交部後接掌部內網球隊並開設初級訓練班，恰好結識現在的妻子宋小芬，倆人相遇不久即交往，1984年決定結婚，由於當時碰上外交部推出的員工優惠方案，高順勢借貸10萬元，用以支應婚禮及新房開銷。

因當時蔣經國政府提倡節約、禁止浪費，規定公務人員婚宴喜酒不能超過10桌，高碩泰與妻子決定在11月某個周六下午在飯店舉辦婚禮兼茶會，當天逾400位賓客參與，另設席6桌予雙方家長與至親，以符合當時婚宴規範。

值得注意的是，高碩泰婚禮當日由時任外交部政務次長丁懋時證婚、時任北美司長章孝嚴擔任介紹人，當時仍是小孩的蔣萬安也有出席婚禮，見證高碩泰與妻子一同切蛋糕畫面。

高碩泰擔任外交部北美司司長、國際經濟合作司司長，兼任前任總統李登輝、陳水扁的英語傳譯，並三度派在華府，曾任駐亞特蘭大處長、駐馬來西亞顧問、駐世界貿易組織副常任代表、駐匈牙利代表、駐義大利代表，其間獲邀出任哈佛大學訪問學人。2020年退休後擔任知名民間企業及外交政策智庫資深顧問。