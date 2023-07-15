炎炎夏日傳出停電事故，許多民眾沒冷氣吹都覺得崩潰！今（15）日台北市大同區承德路二段、南京西路、赤峰街等一帶共668戶突然停電，原因為開關設備故障；不僅如此中山區也出現停電情況，757戶受到影響。

台北市大同區承德路二段、南京西路、赤峰街等一帶共668戶，在晚上6時左右突然停電，台電表示，今日18時31分因開關設備故障，造成大同區承德路二段、南京西路、赤峰街等一帶停電，接獲通報後已派員前往緊急搶修中。

除了大同區之外，就連中山區也傳出停電事故，19時26分因開關跳脫，造成中山區民生東路一段、中山北路二段、林森北路等一帶共757戶停電，台電現正搶修中，預估在晚上10時30分全數修復。

臉書上也有網友分享災情，中山區赤峰街商圈的電家因為無預警停電，只好提前打烊休息；甚至有網友因為停電，氣到罵髒話，直說是這個月第2起停電事故，還附上一張扇子的照片。臉書粉專《林森北消息》也上傳民生東路一段附近的停電情況，表示錢櫃、永盛公園停車場周邊並沒有停電事故。