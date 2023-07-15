學生時間「做早操」是許多人的共同回憶，出社會後很難再有做早操的機會，然而，一名網友表示，最近聽到某些公司仍有做早操的文化，甚至要求員工自己打掃環境，讓他覺得相當詫異。貼文一出，引來網友熱烈討論，加碼分享各種特殊的公司文化，不僅有人要輪流煮飯、挖水溝，甚至還有公司指定女性員工要去市場買菜。

原PO在PTT Salary板發文表示，日前和別的公司的業務聊天時，聽到某些傳產公司不僅要求跳每天跳早操，就連環境都要自己打掃，讓他覺得納悶，「公司不是都會請打掃人員嗎？這種活動難道是國小升旗典禮嗎？」對此，他特地發文詢問，「真的還有企業這麼搞啊？」想知道網友的真實經驗為何。

對此，許多網友分享自身經驗，有人表示，自己在某間傳產工作，被要求在非上班時間跳早操，若拒絕的話還會被上層以「扣年終獎金」威脅，跳完馬上接著開會。不少網友認為，跳早操的公司文化在日商、傳統產業其實並不罕見。

除此之外，還有許多人分享特殊的公司文化，「有聽過跳早操，還要輪煮飯的」、「聽說某個出版社，要求女員工去買菜」、「我們公司員工都要輪流打掃廁所」、「我之前有待過要挖水溝的」、「之前待過某電子公司，如果有客人來訪，當天要穿公司規定制服，還要泡茶或咖啡跪著端給客戶」。