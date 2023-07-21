四海幫海南堂主儲姓男子的張姓女友身材外貌姣好，在某南部建設公司擔任特助，2人密謀「仙人跳」，張女故意約前建設公司男主管出來見面，男主管以為「有機可趁」單獨赴約時竟被押走痛毆、逼簽2100萬元本票，最後交付60萬元現金後才保命獲釋。檢警獲報後逮捕相關人等到案，起出3把改造槍，高雄地檢署訊後依擄人勒贖等罪聲押儲男、張女、2名幫眾獲准。

儲男得知張女的前男主管對她有意思，特地設局，先由張女和男子聯繫，閒聊中透露可私下見面聊聊。被害男子中計，以為有機可趁，今年6月30日晚間單獨赴約。

到了約會地點，男子苦等不著張女，正納悶時，面前一輛急駛而來的轎車突然煞停，2名惡煞下車就掏槍指著男子，要求男子立刻上車。

男子驚恐不已，只能乖乖配合，最後被押往某處民宅，一下車就被多名惡煞痛毆，惡煞當場恐嚇男子「聯繫股東拿錢贖人！」，男子一度拒絕，又換來一陣痛毆。隔天凌晨，男子已被打到遍體鱗傷 ，只好乖乖簽下2100萬元本票，打電話請人送來60萬元贖金，才重獲自由。

男子逃出民宅後立刻衝到派出所報警，警方獲報後立刻報請地檢署偵辦。檢方指揮重大刑案專組主任檢察官陳彥竹、檢察官鄭益雄指派高雄市政府警察局刑事警察大隊積極調查，專案小組調閱監視器後，鎖定儲男等人，今年7月18日發動突襲，一舉逮獲相關人等到案。

檢方訊後認定儲男等人密謀分工擄人勒贖，對被害男子設局，訊問後認定儲男、陳姓幫眾涉犯擄人勒贖、妨害自由、恐嚇取財及違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

檢方另持搜索票前往儲男台南市東區及高雄市左營區、新興區住處等處所搜索，同時拘提張女及其他涉案幫眾到案，還扣得1把改造手槍1支、2支瓦斯槍。檢方訊問後，認定張女、另名張姓幫眾嫌疑重大，也向法院聲請羈押禁見獲准。其餘2名涉案幫眾分別經檢方諭知以3萬交保或請回。

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