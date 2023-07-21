立院衛環委員會今針對《性別工作平等法》修正草案逐條審查，最終多數關鍵條文皆保留黨團協商處理，《性別工作平等法》出委員會，保留條文以及附帶決議共11案，後續將交由黨團協商處理。

此次《性別工作平等法》共修正19條，並將法案更名為《性別平等工作法》，保留條文包含第2條、第12條、第13條、第13-1條、第32-2條、第34條、第38-1條、第38-2條以及第40條，其中中小企業如何建立申訴管道備受爭議。

國民黨立委游毓蘭指出，各位要知道不要認為規範後大家就會去做，重點是如何去查核稽查、要重罰，就好像這次民進黨中央黨部，大家認為民進黨執政黨又是菁英，應該會自己自律，民進黨中央黨部前黨工發生職場性騷案件，經性平會審查後確認性騷案成立，開罰新台幣90萬元。

游毓蘭說，過去質詢時提到前年9月嘉義縣警察局偷拍案，但是被害人女警官一再要求開性別工作平等小組，通通都沒有開，已經過22個月，有沒有救濟程序？被害人也提出訴願，但卻沒有任何的回應，公部門做的不夠。

此外，本次《性別工作平等法》行政院版本新增第13條之1，與權勢地位考量相關，性騷擾被申訴人具權勢地位，且情節重大，於進行調查期間有先行停止或調整職務之必要時，雇主得暫時停止或調整被申訴人之職務。

對此，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛解釋，本條文思考有幾個面向，勞動者本來的工作權益，給雇主有個權益調整被申訴人的工作權益，所以會考慮到情節重大和權勢地位，是放寬權益。

黃維琛表示，情節重大和權勢地位的部分，是限縮雇主的權益，也是考慮到勞動權，性騷擾定義有各種程度，很嚴重甚至已經涉及性侵，也有一部分可能是言語上冒犯，言者無心聽者有意，如果沒有將情節重大納入，會有點輕重拿捏失衡。

另外，行政院版草案第32條之2第5項明定，「申訴人在調查期間可向雇主申請留職停薪」，立委質疑「留職停薪」的使用要非常謹慎，否則有點像是處罰，最終勞動部長許銘春也提議，將「留職停薪」修正為「工作型態」。