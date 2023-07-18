行政院長陳建仁今赴立法院臨時會提出性騷擾防治相關事宜專案報告並備質詢，他表示，修法草案增訂權勢性騷擾類型，行政裁罰增訂未成年於成年後3年，具權勢關係於離職後1年、事發後10年得申訴的特別時效，且若被申訴人具權勢地位，調查期間得予以停職。

陳建仁表示，本次性平三法修正幅度相當大，為確保有效落實執行，已請三法主管機關及相關部會應積極準備新法上路的各項工作，務必要在法定開始實施日期前，向企業、學校及相關政府機關宣導，並完成相關委員會的設立，妥善完備各項配套措施。

陳建仁說明，此次修法包括3大重點強化「有效」打擊加害人的裁罰處置、完備「友善」被害人的權益保障及服務、建立專業「可信賴」的性騷擾防治制度，並下修 10 人以上公司即應訂定性騷擾申訴管道，以及採層級式加重民事懲罰性賠償，最高5倍。

國民黨立委曾銘宗表示，性平三法修正大方向支持，但民進黨政府7年執政以來，性騷擾申訴成立案件從521件增加到1515件暴增3倍，個案部分，民進黨原能會主委被監察院移送懲戒，還有大使等都涉及性騷擾，對此，陳建仁表示，關於謝主委案子自請調查行政院就組調查小組，調查結果事證確鑿，把這個案子移送到監察院，行政院對於性騷擾零容忍，第一時間會採取所有調查工作，確保受害人不再受到二次傷害，得到保護和輔助。

曾銘宗詢問陳建仁，是否要向國人道歉？陳建仁隨即甩鍋表示，這是去年發生的事情，行政院也是馬上就展開調查工作；曾銘宗接著問，那駐泰代表、駐菲代表是不是你任內？要不要向全民說聲抱歉？陳建仁說，大家都感到痛心難過，希望對被害人得到保護。