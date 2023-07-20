截至7月，104人力銀行線上提供26,390個AI相關工作，雖然近6成集中於電子資訊/軟體/半導體業，但已見多個跨產業同時需求AI人才。104人力銀行數據長李魁林指出，企業對AI人才的需求，分為「用AI」的工程研發相關、以及「作AI」的應用解決相關，就算不是理工科系背景，只要嫻熟熱門的AI應用工具，也有機會切入AI領域。以最近大熱門的ChatGPT、Midjourney、以及較新的Stable Diffusion為例，最近三個月，企業徵才註明相關技能的職缺也明顯增加。要求ChatGPT技能的職缺有177個，要求Midjourney技能的職缺有37個，要求Stable Diffusion技能的職缺有255個。

李魁林指出，上班族進修AI相關技能，跳槽轉職、或原職含金量可望幫自己爭取至少1成以上的加薪幅度；商管、社科、甚至文學院的大學在校生，若能熟玩AI應用產品，了解背後的運作原理和機制，「懂」AI，更能接近產業的當紅核心，AI整合力也將成為目前工作者的必備技能，隨著上週7月12日大學分科測驗落幕，接下來正是學生選填科系志願的關鍵時刻，他特別提醒，不管是工作者與學生，都應拋下傳統文理組的職能分類概念，練就整合型AI應用技能。

AI相關工作，除了直接對應到研發工程師，也有不少是傳統大宗職缺AI化，包括：AI行銷企劃(AI Marketing Specialist) 、AI美術溝通師、AI驅動顧問、AI_Growth Hacker成長駭客等。