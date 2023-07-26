台北流行音樂中心於前台北市長柯文哲任內新增1.9億元工程款未付清，導致每月衍生80萬元利息，引發柯、蔣團隊隔空駁火。柯文哲昨透過影片稱，「我蓋我負責」，並認為蔣團隊應用二備金支應。台北市政府發言人殷瑋炮轟，「如果拍影片就能夠解決問題的話，很多問題早就解決。」他喊話，柯應以前市長身份，一同和中央爭取經費。

殷瑋指出，「如果拍影片就能夠解決問題的話，很多問題早就解決。」且影片內容仍有矛盾，需要外界檢驗的部分，如依民眾黨團說法，柯市府曾不斷和中央努力溝通，但詢問民眾黨團，去年9、10和11月有什麼公文資料，柯團隊和民眾黨團都已讀不回，對此沒辦法理解。

至於柯文哲認為應以二備金支應，他回覆，柯文哲曾動用二備金舉辦城市博覽會，但案子至今還留在議會內，讓蔣市府團隊上任後面對解決，柯團隊也需要做說明。

殷瑋說，蔣團隊很努力回頭檢視制度有無SOP需要修正之處，不能夠嘴巴上說重視SOP，但SOP本身有問題卻不檢討。因此法務局昨在市政會議中也提案，日後不管訴訟或調解，只要標的金額在1000萬以上，都要知會法務局，讓法務局透過專業角度，做好案件控管，在制度上防治相關案件。

殷瑋喊話，柯文哲要有「柯前市長」高度，不是只有柯主席或總統參選人，應以前任大家長高度，站在和蔣市府同樣立場，想辦法和文化部爭取，而不是把責任推給現在執政且想辦法解決問題的人。