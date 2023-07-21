高雄市苓雅區20日晚間無預警停電，影響3339戶。行政院長陳建仁21日回應，停電是因為設備故障的關係，政府有強化電網韌性的計畫，會來繼續維護相關的輸配電設備，讓類似的意外事故不要再發生。

對於高雄苓雅區無預警停電，陳建仁出席「2023第二屆亞太永續博覽會開幕暨聯合頒獎典禮」時受訪指出，台電昨天晚上其實已經有說明，昨天的停電是因為設備故障的關係，都已經完全修復完整，而且恢復供電。

陳建仁說，政府也有強化電網韌性的計畫，我們會來繼續維護相關的輸配電設備，讓類似的意外事故不要再發生。