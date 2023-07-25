台東知本地區傳停電災情，台電緊急派員搶修，力拼2小時內恢復供電，否則恐影響周邊養殖專區運作機能，造成魚類死亡。（民眾提供／蕭嘉蕙台東傳真）

中颱杜蘇芮步步近逼台灣，今下午起台東地區風浪漸增，知本建農里傳出停電災情，1棵南洋杉路樹遭強風吹倒，壓毀4支電線桿，造成當地近500戶停電，目前台電緊急派員搶修，力拚2小時內恢復供電。

台東知本建農里長林金寶表示，高壓電須全面停斷才能進行搶修，估計影響4、500戶居民，加上周邊又有養殖專區，必須搶在2小時內恢復供電，否則魚恐怕死光。