台電金門區處與台灣工班出動近百人，全力搶修28小時後，終於在今日晚間18時讓金門全面復電。(于家麒攝)

杜蘇芮颱風昨(28)日清晨夾帶著狂風暴雨侵襲金門，造成全島多處路樹與招牌倒塌，也讓地區共9481戶居民無電可用，經過台電人員日以繼夜的全力搶修昨已復電8568戶。今(29)日一早再由空軍派遣2架C-130運輸機，協助運送由台電配電處副處長柴建業率領的台灣工班飛抵金門，聯合台電金門區處人員共約百人全力搶修，力拚28小時後，終於在今日晚間18時全面復電。

台電表示，對於來勢洶洶的杜蘇芮颱風已提早戒備，由於與2016年侵襲金門之莫蘭蒂颱風路徑相當類似，該公司更不敢大意。在颱風來臨前，經濟部次長曾文生及總公司總經理王耀庭即已特別指示，規劃安排台灣施工班待命前來金門支援搶修作業，在多方的努力協調下，台電支援人力搭乘軍方調派2架C-130運輸機於今日早上7時順利抵達金門，在交待任務分組後，立即投入搶修作業。

台電指出，這次從台灣本島各單位調派的支援人力，均為訓練有素、經驗豐富的外線工作精英，另載運大小工程車輛，配合金門區處原有搶修人力共約100人，及大小工程車輛共20餘部，不畏風雨全力投入電力搶修到最後一里路，竭盡全力恢復供電，務求以最快的速度點亮金門每一角落的燈火。

台電金門區處長黃甘杏非常感謝此次風災金門地區的民眾，皆能體諒搶修工作人員的辛苦，以及在颱風期間提供停電資訊的民眾及民意代表，更感謝中央與金門縣政府團隊及台電總公司的支援，才能共同協力在28小時內清零全數恢復供電。