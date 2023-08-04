卡努颱風遠離台灣後往東北移動，朝日本沖繩方向前進，各航空公司陸續宣布周末停飛沖繩，之後改派較大機型載客。
台灣虎航8月5日IT230／IT231桃園－沖繩航班取消。8月6日IT230桃園－沖繩航班延後至18時30分起飛，IT231沖繩那霸－桃園航班延後至21時50分起飛。
長榮航空8月5日、6日BR112／BR113桃園－沖繩航班取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。
中華航空明8月5日CI120／CI121桃園－沖繩航班取消。
卡努颱風遠離台灣後往東北移動，朝日本沖繩方向前進，各航空公司陸續宣布周末停飛沖繩，之後改派較大機型載客。
台灣虎航8月5日IT230／IT231桃園－沖繩航班取消。8月6日IT230桃園－沖繩航班延後至18時30分起飛，IT231沖繩那霸－桃園航班延後至21時50分起飛。
長榮航空8月5日、6日BR112／BR113桃園－沖繩航班取消。8月7日機型將由A321-200放大為B777-300ER飛航，以協助疏運兩地的旅客。
中華航空明8月5日CI120／CI121桃園－沖繩航班取消。
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