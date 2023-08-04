台8線許多路段路樹倒塌壓倒電線、電桿，造成大梨山停電事故，台電目前積極派員搶修。（台電提供)

受卡努颱風外圍環流影響，台中山區今天風雨漸強，已造成27戶大梨山居民停電，谷關工務段與台電人員搶修中。和平區長吳萬福表示，谷關地區與台8線沿線雨勢越下越大、落石不斷，台8線與農業道路已多處坍方、樹倒，擔憂下班時段風雨更強勁，經相關單位考量中午緊急宣布，和平區4日下午停班、停課。

台中市和平區公所昨下午已成立二級災害應變中心，由公所民政、社政及建設課派員24小時輪值，全面戒備，並與里長、鄰長保持密切聯繫，隨時依民眾需求發放沙包。

吳萬福表示，谷關地區與台8線沿線雨勢越下越大、落石不斷，台8線與農業道路已多處坍方、樹倒，擔憂下班時段風雨更強勁，經相關單位考量，中午緊急宣布，和平區4日下午停班、停課。目前已造成27戶大梨山居民停電，谷關工務段與台電人員搶修中。

台電指出，「卡努」颱風來襲，台中山區陸續下起豪大雨，台8線許多路段均傳出邊坡落石、坍方，造成道路雙向阻斷的情況；而因路樹倒塌壓倒電線、電桿，造成停電事故的情況也不時發生，台電台中區處人員為了山區民眾用電權益，昨即提前進入入山區，今早即開始進行台8線沿途電力復舊作業。

和平區公所表示，和平區各里避難收容所及物資整備完成，並請里辦公處隨時注意各里降雨情形，如有狀況即時回報；另也請各里辦公處利用災害預警廣播系統進行廣播宣導，慎防坍方、落石及溪水暴漲，若降雨量達300以上須預作撤離準備，守護市民安全。