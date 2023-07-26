面對全球通膨與多變國際地緣政治變局，工研院8月開班的第十期「科技產業經營高階主管研習班」，找來聯華神通集團董事長苗豐強、佳世達集團董事長陳其宏等科技大老擔任師資，分享新局下國際供應鏈調整與轉型因應之道。

「科技產業經營高階主管研習班」授課對象為企業協理級以上高階經理人，每年以產業界關注的特定主題，為企業領導者們提供經營解方，培養科技業具全球視野的高階人。至今已培訓超過260位高階經理人，其中高達六成學員為副總級以上管理階層。這次第十期學員約有2、30人，成員有光電、電子業公司經理人。

第十期師資除苗豐強、陳其宏，還有資誠永續發展服務公司董事長李宜樺、國家資通安全研究院院長何全德等，請這些領導者傳授經營心法，變局下供應鏈與數位轉型的調整運作，打造企業韌性力，

第十期科技高階主管班預計8月11日開課，連續7周，每周1次。本次課程內容重點分成三個部份，主題為「經營韌性」，帶領學員了解全球化重塑下的台灣產業韌性與經營智慧以及大型企業轉型與管理心法。

其次再以「數位韌性」與「永續韌性」為題，讓學員探討資料經濟時代下的機會與挑戰，深入了解再生能源與低碳科技發展，如何前進綠色金融。